Алексеева (Алексеева) Елисавета (Васа) Алексеева 1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алексеева (Алексеева) Елисавета (Васа) Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Алексеев Алексей Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
06.07.1881

Муж: Алексеев Петр Васильевич

Знаменка, Хлевенский муниципальный район, Липецкая область
д. Знаменка Алексеев Семен Васильев д. Знаменка Алексеев Емелиан Димитриев Алексеев Роман Иванов д. Знаменка Алексеев Савва Алексеев д. Знаменка
Рождение ребёнка
10.09.1883

Сын: Алексеев Михаил Петров

Отец ребёнка: Алексеев Петр Васильевич

Смерть
Неизвестно

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