Алексеева (Алексеева) Елисавета (Васа) Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Алексеев Алексей Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
06.07.1881
Знаменка, Хлевенский муниципальный район, Липецкая область
д. Знаменка Алексеев Семен Васильев д. Знаменка Алексеев Емелиан Димитриев Алексеев Роман Иванов д. Знаменка Алексеев Савва Алексеев д. Знаменка
Рождение ребёнка
10.09.1883
Отец ребёнка: Алексеев Петр Васильевич
Смерть
Неизвестно