Ошурков Михаил Данилович
мужской, родился Около 1840, Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
умер Неизвестно
ОтецОшурков Даниил (Данило) ИовлевичС 1815 по 1817 г.р.
МатьОшуркова Евдокия (Авдотья) ПетровнаНеизвестно г.р.
Супруги
Ошуркова Анна ТрофимовнаОколо 1843 г.р.
Дети
(Ошуркова) Стефанида МихайловнаОколо 1878 г.р.
Ошурков Иоанн (Иван) МихайловичОколо 1880 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ошуркова Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: (Ошуркова) Стефанида Михайловна
Мать ребёнка: Ошуркова Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Ошурков Иоанн (Иван) Михайлович
Мать ребёнка: Ошуркова Анна Трофимовна
Смерть
Неизвестно