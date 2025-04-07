Ошурков Михаил Данилович Около 1840 — найти родственников по фамилии на Familio

Ошурков Михаил Данилович

Автор
КТ
Трясцына К.

мужской, родился Около 1840, Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

умер Неизвестно

Отец
Ошурков Даниил (Данило) ИовлевичС 1815 по 1817 г.р.
Мать
Ошуркова Евдокия (Авдотья) ПетровнаНеизвестно г.р.
Супруги
Ошуркова Анна ТрофимовнаОколо 1843 г.р.
Дети
(Ошуркова) Стефанида МихайловнаОколо 1878 г.р.
Ошурков Иоанн (Иван) МихайловичОколо 1880 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Ошурков Даниил (Данило) Иовлевич

Мать: Ошуркова Евдокия (Авдотья) Петровна

Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ошуркова Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: (Ошуркова) Стефанида Михайловна

Мать ребёнка: Ошуркова Анна Трофимовна

Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Ошурков Иоанн (Иван) Михайлович

Мать ребёнка: Ошуркова Анна Трофимовна

Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Есть в ИВ за 1889, ему 9 лет

Смерть
Неизвестно

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