Суркова (Атякшева) Антонина Антонина/ Нина Ивановна
женский, родилась Около 1931, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно, Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецАтякшев Иван Павлович16.10.1907 г.р.
Мать(Какулева) Евдокия Тимофеевна06.08.1907 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1931
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сурков Андрей
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область