Суркова (Атякшева) Антонина Антонина/ Нина Ивановна Около 1931 — найти родственников по фамилии на Familio

Суркова (Атякшева) Антонина Антонина/ Нина Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1931, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно, Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Атякшев Иван Павлович16.10.1907 г.р.
Мать
(Какулева) Евдокия Тимофеевна06.08.1907 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1931

Отец: Атякшев Иван Павлович

Мать: (Какулева) Евдокия Тимофеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сурков Андрей

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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