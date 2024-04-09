Алиева Айшат Хинабиевна
Место рождения
Дата рождения12.12.1940
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1940
Отец: Шахбанов Хидирнеби
Мать: Шахбанова Гюлюшан
Рождение ребёнка
10.10.1961
Дочь: Ахмедова Зульфира Абдулфатаховна
Отец ребёнка: Алиев Абдулфатях Гусейнович
Рождение ребёнка
24.08.1963
Сын: Алиев Багаудин Абдулфетахович
Отец ребёнка: Алиев Абдулфатях Гусейнович
Рождение ребёнка
20.03.1965
Дочь: Рамазанова Гури Абдулфатаховна
Отец ребёнка: Алиев Абдулфатях Гусейнович
Чинар, Дербентский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
12.07.1969
Дочь: Алимова Зубайдат Абдулфатаховна
Отец ребёнка: Алиев Абдулфатях Гусейнович
Рождение ребёнка
08.08.1971
Сын: Алиев Малувдин Абдулфатахович
Отец ребёнка: Алиев Абдулфатях Гусейнович
Рождение ребёнка
01.06.1974
Сын: Алиев Тажедин Абдулфетахович
Отец ребёнка: Алиев Абдулфатях Гусейнович
Рождение ребёнка
09.08.1978
Дочь: Алиева Замира Абдулфатаховна
Отец ребёнка: Алиев Абдулфатях Гусейнович
Даркуш-Казмаляр, Сулейман-Стальский муниципальный район, Республика Дагестан