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Алиева Айшат Хинабиевна

Место рождения

Хпюк, Курахский муниципальный район, Республика Дагестан

Дата рождения

12.12.1940

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1940

Отец: Шахбанов Хидирнеби

Мать: Шахбанова Гюлюшан

Хпюк, Курахский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
10.10.1961

Дочь: Ахмедова Зульфира Абдулфатаховна

Отец ребёнка: Алиев Абдулфатях Гусейнович

Рождение ребёнка
24.08.1963

Сын: Алиев Багаудин Абдулфетахович

Отец ребёнка: Алиев Абдулфатях Гусейнович

Рождение ребёнка
20.03.1965

Дочь: Рамазанова Гури Абдулфатаховна

Отец ребёнка: Алиев Абдулфатях Гусейнович

Чинар, Дербентский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
12.07.1969

Дочь: Алимова Зубайдат Абдулфатаховна

Отец ребёнка: Алиев Абдулфатях Гусейнович

Рождение ребёнка
08.08.1971

Сын: Алиев Малувдин Абдулфатахович

Отец ребёнка: Алиев Абдулфатях Гусейнович

Орта-Стал, Сулейман-Стальский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
01.06.1974

Сын: Алиев Тажедин Абдулфетахович

Отец ребёнка: Алиев Абдулфатях Гусейнович

Орта-Стал, Сулейман-Стальский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
09.08.1978

Дочь: Алиева Замира Абдулфатаховна

Отец ребёнка: Алиев Абдулфатях Гусейнович

Даркуш-Казмаляр, Сулейман-Стальский муниципальный район, Республика Дагестан

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