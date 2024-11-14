Каликин Александр Афанасьевич 13.11.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Каликин Александр Афанасьевич

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Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

13.11.1910

Дата смерти

16.05.1987

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1910

Отец: Каликин Афанасий Федосеевич

Мать: Каликина (Зайкова) Мария Платоновна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
14.11.1910
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Петра Афонского. Крестил священник Арсений Двинянинов, дьякон Константин Павлов. Крёстный - житель села Верх-Чик, крестьянин Никонор Афанасьевич Зайков.
Образование
1920
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
В этом году закончил второй класс начальной школы.
Призыв на военную службу
20.05.1933
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Признан годным к строевой службе, призван Верх-Ирменским РВК Новосибирской области и зачислен в 10-ый отдельный сапёрный батальон стрелком.
Военная служба
С 21.05.1933 по 15.12.1935
Бракосочетание
Между 1935 и 1937

Жена: Каликина (Каликина) Ульяна (Иулиания) Николаевна

Демобилизация
16.12.1935
Рождение ребёнка
18.07.1937

Сын: Каликин Олег Александрович

Мать ребёнка: Каликина (Каликина) Ульяна (Иулиания) Николаевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Призыв на военную службу
24.11.1941
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Призван по мобилизации Заельцовским РВК г. Новосибирска и зачислен в 52-ой гвардейский стрелковый полк стрелком.
Военная служба
С 25.11.1941 по 05.10.1945
г. Новосибирск СССР - г. Прага Чехия
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.
Лечение в госпитале
С ?.01.1943 по ?.05.1943
Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Проходил лечение в эвакуационном госпитале №3393.
Ранение
17.01.1943
Согласно записи в красноармейской книжке получил лёгкое ранение.
Подвиг
21.09.1943
Цитата из текста наградного приказа "...при выполнении боевого задания по захвату контрольного пленного, личным присутствием обеспечил захват пленного, расстреливая в упор немцев, обеспечивал отход н... Показать все
Военная награда
29.10.1943
За выполнение боевого задания награждён медалью за отвагу.
Демобилизация
05.10.1945
Демобилизован на основании Указа Президиума Верховного совета СССР от 25.09.1945г.
Упоминание
07.03.1982
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Написал от своего имени и имени жены, Каликиной Ульяны Николаевны, заявление, сделав дарственную на свой дом в пользу сына, Каликина Олега Александровича.
Военная награда
06.04.1985
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Указом №86 награждён орденом Отечественной войны I степени.
Смерть
16.05.1987
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти - универсальный атеросклероз.
Похороны
После 16.05.1987
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Похоронен на Заельцовском кладбище. Квартал 46.

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