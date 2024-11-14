Каликин Александр Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения13.11.1910
Дата смерти16.05.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1910
Крещение
14.11.1910
Крещение проходило в церкви имени Петра Афонского. Крестил священник Арсений Двинянинов, дьякон Константин Павлов. Крёстный - житель села Верх-Чик, крестьянин Никонор Афанасьевич Зайков.
Образование
1920
В этом году закончил второй класс начальной школы.
Призыв на военную службу
20.05.1933
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Признан годным к строевой службе, призван Верх-Ирменским РВК Новосибирской области и зачислен в 10-ый отдельный сапёрный батальон стрелком.
Военная служба
С 21.05.1933 по 15.12.1935
Бракосочетание
Между 1935 и 1937
Демобилизация
16.12.1935
Рождение ребёнка
18.07.1937
Сын: Каликин Олег Александрович
Мать ребёнка: Каликина (Каликина) Ульяна (Иулиания) Николаевна
Призыв на военную службу
24.11.1941
Призван по мобилизации Заельцовским РВК г. Новосибирска и зачислен в 52-ой гвардейский стрелковый полк стрелком.
Военная служба
С 25.11.1941 по 05.10.1945
г. Новосибирск СССР - г. Прага Чехия
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.
Лечение в госпитале
С ?.01.1943 по ?.05.1943
Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Проходил лечение в эвакуационном госпитале №3393.
Ранение
17.01.1943
Согласно записи в красноармейской книжке получил лёгкое ранение.
Подвиг
21.09.1943
Цитата из текста наградного приказа "...при выполнении боевого задания по захвату контрольного пленного, личным присутствием обеспечил захват пленного, расстреливая в упор немцев, обеспечивал отход н... Показать все
Военная награда
29.10.1943
За выполнение боевого задания награждён медалью за отвагу.
Демобилизация
05.10.1945
Демобилизован на основании Указа Президиума Верховного совета СССР от 25.09.1945г.
Упоминание
07.03.1982
Написал от своего имени и имени жены, Каликиной Ульяны Николаевны, заявление, сделав дарственную на свой дом в пользу сына, Каликина Олега Александровича.
Военная награда
06.04.1985
Указом №86 награждён орденом Отечественной войны I степени.
Смерть
16.05.1987
Причина смерти - универсальный атеросклероз.
Похороны
После 16.05.1987
Похоронен на Заельцовском кладбище. Квартал 46.