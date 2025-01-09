Платицин Василий Иванович 23.02.1905 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Платицин Василий Иванович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился 23.02.1905 ст., Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

умер Около 1953, Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Мать
Авдеева (Сизова) Вера Васильевна1868 или 1874 г.р.
Отец
Платицин Иван ГригорьевичДо 1883 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1905 ст.

Отец: Платицин Иван Григорьевич

Мать: Авдеева (Сизова) Вера Васильевна

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

В переписи 1917 года указано «13 лет».

Крещение
25.02.1905 ст.
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Смерть
Около 1953
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

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