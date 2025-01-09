Платицин Василий Иванович
мужской, родился 23.02.1905 ст., Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
умер Около 1953, Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
МатьАвдеева (Сизова) Вера Васильевна1868 или 1874 г.р.
ОтецПлатицин Иван ГригорьевичДо 1883 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
23.02.1905 ст.
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Крещение
25.02.1905 ст.
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Около 1953
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
В переписи 1917 года указано «13 лет».