Корчагина Анна Афанасьева До 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Корчагина Анна Афанасьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1853

умерла Неизвестно

Супруги
Корчагин Евтихий Ермолаев / Евсей Ермолаев1847 г.р.
Дети
Корчагин Пётр Евтихеев11.05.1871 г.р.
(Корчагина) Христина Евтихьева02.10.1872 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корчагин Евтихий Ермолаев / Евсей Ермолаев

Рождение ребёнка
11.05.1871

Сын: Корчагин Пётр Евтихеев

Отец ребёнка: Корчагин Евтихий Ермолаев / Евсей Ермолаев

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
02.10.1872

Дочь: (Корчагина) Христина Евтихьева

Отец ребёнка: Корчагин Евтихий Ермолаев / Евсей Ермолаев

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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