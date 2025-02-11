Корчагина Анна Афанасьева
женский, родилась До 1853
умерла Неизвестно
Супруги
Дети
Корчагин Пётр Евтихеев11.05.1871 г.р.
(Корчагина) Христина Евтихьева02.10.1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.05.1871
Отец ребёнка: Корчагин Евтихий Ермолаев / Евсей Ермолаев
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.10.1872
Дочь: (Корчагина) Христина Евтихьева
Отец ребёнка: Корчагин Евтихий Ермолаев / Евсей Ермолаев
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно