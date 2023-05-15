Цугурян (Календжян) Офеля Андрониковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цугурян (Календжян) Офеля Андрониковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Календжян Андроник Саркисович

Мать: Календжян Карзуи Ашотовна

Рождение ребёнка
02.11.1990

Сын: Цугурян Карен Арсенович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
19.09.1997

Дочь: Цугурян Арина Арсеновна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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