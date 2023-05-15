Цугурян (Календжян) Офеля Андрониковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1990
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Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
19.09.1997
Дочь: Цугурян Арина Арсеновна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности