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Горбунов Никифор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Горбунов Михаил Леонтьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горбунова) Татьяна Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Салтыкова, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 02.07.1780

Дочь: (Горбунова) Софья Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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