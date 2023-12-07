Горбунов Никифор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Горбунов Михаил Леонтьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбунова Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горбунова) Татьяна Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Салтыкова, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 02.07.1780
Дочь: (Горбунова) Софья Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно