Ялина Акулина Макарова
женский, родилась До 1854
умерла Неизвестно
Супруги
Ялин Ларион Степанов1849 г.р.
Дети
(Ялина) Ефимия Ларионова07.09.1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ялин Ларион Степанов
Рождение ребёнка
07.09.1872
Дочь: (Ялина) Ефимия Ларионова
Отец ребёнка: Ялин Ларион Степанов
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно