Ялина Акулина Макарова До 1854 — найти родственников по фамилии на Familio

Ялина Акулина Макарова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1854

умерла Неизвестно

Супруги
Ялин Ларион Степанов1849 г.р.
Дети
(Ялина) Ефимия Ларионова07.09.1872 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ялин Ларион Степанов

Рождение ребёнка
07.09.1872

Дочь: (Ялина) Ефимия Ларионова

Отец ребёнка: Ялин Ларион Степанов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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