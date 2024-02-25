Зернова 1
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зернов Иван Петров
Отец ребёнка: Зернов Петр Петров
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Тарасова (Зернова) Елена Петрова
Отец ребёнка: Зернов Петр Петров
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Зернова Дарья Петрова
Отец ребёнка: Зернов Петр Петров
Смерть
Неизвестно