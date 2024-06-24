Левина Пелагея Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левин Николай Силин
Отец ребёнка: Левин Силантий Парфенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левин Василий Силантьевич
Отец ребёнка: Левин Силантий Парфенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Левин Силантий Парфенович
Рождение ребёнка
09.11.1850 ст.
Отец ребёнка: Левин Силантий Парфенович
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Смерть
Неизвестно