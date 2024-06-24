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Левина Пелагея Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левин Николай Силин

Отец ребёнка: Левин Силантий Парфенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левин Василий Силантьевич

Отец ребёнка: Левин Силантий Парфенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левин Силантий Парфенович

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1844

Сын: Левин Егор Силантьевич

Отец ребёнка: Левин Силантий Парфенович

Рождение ребёнка
09.11.1850 ст.

Сын: Левин Виктор Силантьевич

Отец ребёнка: Левин Силантий Парфенович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
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Смерть
Неизвестно

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