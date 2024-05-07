Пелагея Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврила Емельянович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Аверьян Гаврилович

Отец ребёнка: Гаврила Емельянович

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Христинья Гавриловна

Отец ребёнка: Гаврила Емельянович

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Пелагея Гавриловна

Отец ребёнка: Гаврила Емельянович

Смерть
Неизвестно

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