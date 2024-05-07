Пелагея Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврила Емельянович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Аверьян Гаврилович
Отец ребёнка: Гаврила Емельянович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Христинья Гавриловна
Отец ребёнка: Гаврила Емельянович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Пелагея Гавриловна
Отец ребёнка: Гаврила Емельянович
Смерть
Неизвестно