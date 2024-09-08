Чекомасова Мария Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.09.1909 ст.
Сын: Чекомасов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Чекомасов Иван Федотович
Орлы, город Михайловка, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно