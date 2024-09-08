Чекомасова Мария Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекомасова Мария Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекомасов Иван Федотович

Рождение ребёнка
23.09.1909 ст.

Сын: Чекомасов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Чекомасов Иван Федотович

Орлы, город Михайловка, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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