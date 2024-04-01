Богословцев Яков Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
Дата смерти28.01.1820
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: Богословцев Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Богословцев Андрей Казак Кр. Полуденной Яковлев
Мать ребёнка: Богословцева Авдотья Семенова
Рождение ребёнка
1764
Смерть
28.01.1820
91 год. Удушьем