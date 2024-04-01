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Богословцев Яков Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

28.01.1820

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Богословцев Тимофей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богословцева Авдотья Семенова

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Богословцев Андрей Казак Кр. Полуденной Яковлев

Мать ребёнка: Богословцева Авдотья Семенова

Рождение ребёнка
1764

Сын: Богословцев Алексей Капрал Кр.Полуденной Яковлев

Мать ребёнка: Богословцева Авдотья Семенова

Смерть
28.01.1820
91 год. Удушьем

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