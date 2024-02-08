Радушкевич Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радушкевич Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1951

Сын: Радушкевич Леонид

Мать ребёнка: Радушкевич Вера Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Радушкевич Вера Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Радушкевич Вера Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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