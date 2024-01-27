Slivkoff (Evanoff) Hanya Timafe
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Slivkoff Huray Peter Fred
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Петр Peter Федорович Fred Gregory
Россия
Рождение ребёнка
Около 1888
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Петр Peter Федорович Fred Gregory
Россия
Рождение ребёнка
03.03.1892
Сын: Slivkoff John Peter
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Петр Peter Федорович Fred Gregory
Карс - Турция
Смерть
Неизвестно