Slivkoff (Evanoff) Hanya Timafe — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Slivkoff (Evanoff) Hanya Timafe

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1886 г.р.
Около 1888 г.р.
1892 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Slivkoff Huray Peter Fred

Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Петр Peter Федорович Fred Gregory

Россия
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Slivkoff Ivan Peter Fred

Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Петр Peter Федорович Fred Gregory

Россия
Рождение ребёнка
03.03.1892

Сын: Slivkoff John Peter

Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Петр Peter Федорович Fred Gregory

Карс - Турция
Смерть
Неизвестно
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