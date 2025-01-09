Паршукова Анна
женский, родилась Около 1892
умерла После 1917
Супруги
Паршуков Иван АбросимовичОколо 1892 г.р.
Дети
(Паршукова) Лукерья ИвановнаОколо 1913 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: (Паршукова) Лукерья Ивановна
Отец ребёнка: Паршуков Иван Абросимович
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1917