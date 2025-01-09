Паршукова Анна Около 1892 — найти родственников по фамилии на Familio

Паршукова Анна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1892

умерла После 1917

Супруги
Паршуков Иван АбросимовичОколо 1892 г.р.
Дети
(Паршукова) Лукерья ИвановнаОколо 1913 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паршуков Иван Абросимович

Место жительства
Неизвестно
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: (Паршукова) Лукерья Ивановна

Отец ребёнка: Паршуков Иван Абросимович

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Смерть
После 1917

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