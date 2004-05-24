Жабинец Леонид Ростиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жабинец Леонид Ростиславович

Место рождения

Кагул, Кагульский район

Дата рождения

24.05.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.2004

Отец: Жабинец Ростислав Вячеславович

Мать: Жабинец Жанна Дмитриевна

Кагул, Кагульский район
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