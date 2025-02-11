Шестаев Василий Зиновьевич
мужской, родился 1867, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецШестаев Зиновий АнтоновичНеизвестно г.р.
Супруги
Шестаева (Старкина) Ксения Ивановна19.01.1863 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Шестаев Зиновий Антонович
Мать: не указана
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
16.01.1885
Смерть
Неизвестно