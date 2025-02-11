Шестаев Василий Зиновьевич 1867 — найти родственников по фамилии на Familio

Шестаев Василий Зиновьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1867, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Шестаев Зиновий АнтоновичНеизвестно г.р.
Супруги
Шестаева (Старкина) Ксения Ивановна19.01.1863 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Шестаев Зиновий Антонович

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
16.01.1885

Жена: Шестаева (Старкина) Ксения Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.