Алексей Константинов
мужской, родился 11.03.1882, Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
умер Неизвестно, Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ОтецСемёнов Константин СеменовОколо 1847 г.р.
МатьСемёнова (Чивилёва) Евдокия ПрокофьеваОколо 1848 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1882
Крещение
14.03.1882
Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно