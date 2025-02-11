Алексей Константинов 11.03.1882 — найти родственников по фамилии на Familio

Алексей Константинов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 11.03.1882, Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

умер Неизвестно, Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Отец
Семёнов Константин СеменовОколо 1847 г.р.
Мать
Семёнова (Чивилёва) Евдокия ПрокофьеваОколо 1848 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1882

Отец: Семёнов Константин Семенов

Мать: Семёнова (Чивилёва) Евдокия Прокофьева

Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Крещение
14.03.1882
Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Смерть
Неизвестно
Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Похороны
Неизвестно
Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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