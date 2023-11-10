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Куткин Яков Федорович

Место рождения

Усть-Луковка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

24.05.1909 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1845 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Луковка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куткина Агафия Ермолаевна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Куткин Фёдор Яковлевич

Мать ребёнка: Куткина Агафия Ермолаевна

Усть-Луковка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1884 ст.

Сын: Куткин Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Куткина Агафия Ермолаевна

Усть-Луковка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрические книги села Усть-Луковки сохранились в ГАНО не в полном объеме. Следовательно, нет точной документально подтвержденной даты его рождения. Год 1884 установлен из возраста, указанного в запис... Показать все
Смерть
24.05.1909 ст.
Усть-Луковка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Умер от старости.

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