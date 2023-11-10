Куткин Яков Федорович
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти24.05.1909 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Куткина Агафия Ермолаевна
Рождение ребёнка
Около 1884 ст.
Мать ребёнка: Куткина Агафия Ермолаевна
Метрические книги села Усть-Луковки сохранились в ГАНО не в полном объеме. Следовательно, нет точной документально подтвержденной даты его рождения. Год 1884 установлен из возраста, указанного в запис... Показать все
Смерть
24.05.1909 ст.
Умер от старости.