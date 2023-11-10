Куткин Фёдор Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смерти18.03.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Куткин Яков Федорович
Рождение ребёнка
26.01.1892 ст.
Мать ребёнка: Куткина Евгения Михайловна
Рождение ребёнка
09.10.1894 ст.
Мать ребёнка: Куткина Евгения Михайловна
Рождение ребёнка
29.04.1896 ст.
Сын: Куткин Йов Фёдорович
Мать ребёнка: Куткина Евгения Михайловна
Таинство крещение было совершено 02 мая в Никольской церкви села Ордынское. В нём принимал участил родной брат Фёдора, Андрей Яковлевич, который стал крёстным отцом Йова.
Рождение ребёнка
24.09.1897 ст.
Мать ребёнка: Куткина Евгения Михайловна
Рождение ребёнка
19.01.1900 ст.
Дочь: Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Куткина Евгения Михайловна
Рождение ребёнка
19.07.1902 ст.
Мать ребёнка: Куткина Евгения Михайловна
Рождение ребёнка
29.12.1903 ст.
Дочь: Анисия Фёдоровна
Мать ребёнка: Куткина Евгения Михайловна
Рождение ребёнка
28.10.1905 ст.
Сын: Куткин Иоанникий Фёдорович
Мать ребёнка: Куткина Евгения Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.03.1920
18 марта 1920 года Фёдор Яковлевич умирает в тюрьме г. Новониколаевска от тифа.