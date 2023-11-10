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Куткин Фёдор Яковлевич

Место рождения

Усть-Луковка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

18.03.1920

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Куткин Яков Федорович

Мать: Куткина Агафия Ермолаевна

Усть-Луковка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.01.1892 ст.

Сын: Куткин Семён Фёдорович

Мать ребёнка: Куткина Евгения Михайловна

Усть-Луковка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.10.1894 ст.

Сын: Куткин Логин Фёдорович

Мать ребёнка: Куткина Евгения Михайловна

Усть-Луковка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.04.1896 ст.

Сын: Куткин Йов Фёдорович

Мать ребёнка: Куткина Евгения Михайловна

Усть-Луковка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Таинство крещение было совершено 02 мая в Никольской церкви села Ордынское. В нём принимал участил родной брат Фёдора, Андрей Яковлевич, который стал крёстным отцом Йова.
Рождение ребёнка
24.09.1897 ст.

Сын: Куткин Никандр Фёдорович

Мать ребёнка: Куткина Евгения Михайловна

Усть-Луковка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.01.1900 ст.

Дочь: Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Куткина Евгения Михайловна

Усть-Луковка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.07.1902 ст.

Сын: Куткин Илья Фёдорович

Мать ребёнка: Куткина Евгения Михайловна

Усть-Луковка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.12.1903 ст.

Дочь: Анисия Фёдоровна

Мать ребёнка: Куткина Евгения Михайловна

Усть-Луковка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.10.1905 ст.

Сын: Куткин Иоанникий Фёдорович

Мать ребёнка: Куткина Евгения Михайловна

Усть-Луковка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куткина Евгения Михайловна

Смерть
18.03.1920
Усть-Луковка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
18 марта 1920 года Фёдор Яковлевич умирает в тюрьме г. Новониколаевска от тифа.
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