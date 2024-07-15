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Валькова Ефросинья Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Вальков Василий Андреевич

Отец ребёнка: Вальков Андрей Дорофеевич

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.02.1837

Дочь: Валькова Агафья Андреевна

Отец ребёнка: Вальков Андрей Дорофеевич

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.03.1838

Сын: Вальков Гавриил Андреевич

Отец ребёнка: Вальков Андрей Дорофеевич

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
03.02.1841

Сын: Вальков Семён Андреевич

Отец ребёнка: Вальков Андрей Дорофеевич

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: (Валькова) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Вальков Андрей Дорофеевич

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Вальков Прокопий Андреевич

Отец ребёнка: Вальков Андрей Дорофеевич

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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