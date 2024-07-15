Валькова Ефросинья Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Вальков Василий Андреевич
Отец ребёнка: Вальков Андрей Дорофеевич
Рождение ребёнка
06.02.1837
Дочь: Валькова Агафья Андреевна
Отец ребёнка: Вальков Андрей Дорофеевич
Рождение ребёнка
25.03.1838
Сын: Вальков Гавриил Андреевич
Отец ребёнка: Вальков Андрей Дорофеевич
Рождение ребёнка
03.02.1841
Отец ребёнка: Вальков Андрей Дорофеевич
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: (Валькова) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Вальков Андрей Дорофеевич
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Вальков Прокопий Андреевич
Отец ребёнка: Вальков Андрей Дорофеевич
Смерть
Неизвестно