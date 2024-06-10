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Сухинин Иван Кузьмин

Место рождения

Вагай, Вагайский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1716

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Сухинин Кузьма Савин

Мать: ?

Вагай, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Сухинин Ефим Иванов

Мать ребёнка: Сухинина Анна Иванова

Вагай, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Сухинин Яков Иванов

Мать ребёнка: Сухинина Анна Иванова

Рождение ребёнка
1746

Сын: Сухинин Григорий Иванов

Мать ребёнка: Сухинина Анна Иванова

Вагай, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Сухинин Федор Иванов

Мать ребёнка: Сухинина Анна Иванова

Вагай, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
1795
Вагай, Вагайский муниципальный район, Тюменская область

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