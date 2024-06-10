Сухинин Иван Кузьмин
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смерти1795
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Сухинин Кузьма Савин
Мать: ?
Рождение ребёнка
1738
Сын: Сухинин Ефим Иванов
Мать ребёнка: Сухинина Анна Иванова
Рождение ребёнка
1740
Сын: Сухинин Яков Иванов
Мать ребёнка: Сухинина Анна Иванова
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: Сухинина Анна Иванова
Рождение ребёнка
1747
Сын: Сухинин Федор Иванов
Мать ребёнка: Сухинина Анна Иванова
Смерть
1795