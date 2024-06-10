Сухинина Анна Иванова 1729 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сухинина Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Сухинин Ефим Иванов

Отец ребёнка: Сухинин Иван Кузьмин

Вагай, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Сухинин Яков Иванов

Отец ребёнка: Сухинин Иван Кузьмин

Рождение ребёнка
1746

Сын: Сухинин Григорий Иванов

Отец ребёнка: Сухинин Иван Кузьмин

Вагай, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Сухинин Федор Иванов

Отец ребёнка: Сухинин Иван Кузьмин

Вагай, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
1790

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