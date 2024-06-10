Сухинина Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Сухинин Ефим Иванов
Отец ребёнка: Сухинин Иван Кузьмин
Рождение ребёнка
1740
Сын: Сухинин Яков Иванов
Отец ребёнка: Сухинин Иван Кузьмин
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Сухинин Иван Кузьмин
Рождение ребёнка
1747
Сын: Сухинин Федор Иванов
Отец ребёнка: Сухинин Иван Кузьмин
Смерть
1790