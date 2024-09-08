Феврония Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феврония Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
Ревизская сказка 1850 г. Соликамский уезд, с. Майкорское | ГКУ ГАПК Ф.111.Оп.1.Д.2282
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Давыдова) Анна Егоровна

Отец ребёнка: Давыдов Егор Филиппович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Давыдов Петр Егорович

Отец ребёнка: Давыдов Егор Филиппович

Смерть
Неизвестно

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