Лестенькова Мария Сергеевна
женский, родилась 26.03.1883, Тимово, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
умерла 07.04.1885
ОтецЛестеньков Сергей ЕрмолаевичОколо 1852 г.р.
МатьЛестенькова Анна ПавловнаОколо 1847 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
26.03.1883
Тимово, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Тимово, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
07.04.1885