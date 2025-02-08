Лестенькова Мария Сергеевна 26.03.1883 — найти родственников по фамилии на Familio

Лестенькова Мария Сергеевна

Автор
КЧ
Чир К.

женский, родилась 26.03.1883, Тимово, Первомайский муниципальный район, Ярославская область

умерла 07.04.1885

Отец
Лестеньков Сергей ЕрмолаевичОколо 1852 г.р.
Мать
Лестенькова Анна ПавловнаОколо 1847 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1883

Отец: Лестеньков Сергей Ермолаевич

Мать: Лестенькова Анна Павловна

Тимово, Первомайский муниципальный район, Ярославская область

Место жительства
Неизвестно
Тимово, Первомайский муниципальный район, Ярославская область

Смерть
07.04.1885

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