Демидова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Менделеев Иван
Рождение ребёнка
01.06.1932
Дочь: Ласточкина (Менделеева) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Менделеев Иван
Ректа, Быховский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно