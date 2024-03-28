Демидова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Менделеев Иван

Рождение ребёнка
01.06.1932

Дочь: Ласточкина (Менделеева) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Менделеев Иван

Ректа, Быховский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно

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