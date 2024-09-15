Герасимова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Герасимов Антон Дмитриевич
Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Кондратьевич
Рождение ребёнка
17.05.1871 ст.
Дочь: Герасимова Мавра Дмитриевна
Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Кондратьевич
Рождение ребёнка
27.06.1876 ст.
Сын: Герасимов Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Кондратьевич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Билеуш (Герасимова) Устинья Дмитриевна
Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Кондратьевич
Рождение ребёнка
15.11.1884 ст.
Дочь: Герасимова Фёкла Дмитриевна
Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Кондратьевич
Смерть
Неизвестно