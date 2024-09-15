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Герасимова Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Дмитрий Кондратьевич

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Герасимов Антон Дмитриевич

Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Кондратьевич

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.05.1871 ст.

Дочь: Герасимова Мавра Дмитриевна

Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Кондратьевич

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.06.1876 ст.

Сын: Герасимов Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Кондратьевич

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Билеуш (Герасимова) Устинья Дмитриевна

Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Кондратьевич

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.11.1884 ст.

Дочь: Герасимова Фёкла Дмитриевна

Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Кондратьевич

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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