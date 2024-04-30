Любимова Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.04.1844 ст.
Венчание проходило в Рождественской церкви села. Поручителями при венчании были села Богородского, со стороны жениха, крестьяне: Михаил Иванович Стешов, Михаил Васильевич Любимов и Василий Алексеевич ... Показать все
Смерть
Неизвестно