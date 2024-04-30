Любимова Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова Дарья Ивановна

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
16.04.1844 ст.

Муж: Любимов Иван Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Венчание проходило в Рождественской церкви села. Поручителями при венчании были села Богородского, со стороны жениха, крестьяне: Михаил Иванович Стешов, Михаил Васильевич Любимов и Василий Алексеевич ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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