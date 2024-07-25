Воробьева (Смирнова) Екатерина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1900
Сын: Воробьев Петр Ильич
Отец ребёнка: Воробьев Илья Петрович
Рождение ребёнка
04.09.1903
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Воробьев Илья Петрович
Рождение ребёнка
07.11.1906
Сын: Михаил
Отец ребёнка: Воробьев Илья Петрович
Рождение ребёнка
29.10.1909
Сын: Воробьев Иоанн Ильич
Отец ребёнка: Воробьев Илья Петрович
Рождение ребёнка
03.05.1913
Дочь: (Воробьева) Пелагея Ильинична
Отец ребёнка: Воробьев Илья Петрович
Рождение ребёнка
21.04.1915
Дочь: (Воробьева) Елизавета Ильинична
Отец ребёнка: Воробьев Илья Петрович
Рождение ребёнка
21.04.1915
Отец ребёнка: Воробьев Илья Петрович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Воробьев Илья Петрович