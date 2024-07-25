Воробьева (Смирнова) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьева (Смирнова) Екатерина Павловна

Воробьева (Смирнова) Екатерина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1900

Сын: Воробьев Петр Ильич

Отец ребёнка: Воробьев Илья Петрович

Рождение ребёнка
04.09.1903

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Воробьев Илья Петрович

Рождение ребёнка
07.11.1906

Сын: Михаил

Отец ребёнка: Воробьев Илья Петрович

Рождение ребёнка
29.10.1909

Сын: Воробьев Иоанн Ильич

Отец ребёнка: Воробьев Илья Петрович

Рождение ребёнка
03.05.1913

Дочь: (Воробьева) Пелагея Ильинична

Отец ребёнка: Воробьев Илья Петрович

Рождение ребёнка
21.04.1915

Дочь: (Воробьева) Елизавета Ильинична

Отец ребёнка: Воробьев Илья Петрович

Рождение ребёнка
21.04.1915

Сын: Воробьев Николай Ильич

Отец ребёнка: Воробьев Илья Петрович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Воробьев Василий Ильич

Отец ребёнка: Воробьев Илья Петрович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.