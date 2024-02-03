Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Наталья Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

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