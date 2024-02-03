Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Наталья Кондратьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Иванович
Мать ребёнка: не указана