Бреннер (Матикайнен) Лилия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бреннер (Матикайнен) Лилия Петровна

Место рождения

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

21.02.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1933

Отец: Матикайнен Петр Иванович

Мать: Матикайнен (Райккерус) Ольга Ивановна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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