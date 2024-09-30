Бреннер (Матикайнен) Лилия Петровна
Место рождения
Дата рождения21.02.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1933
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно