Ульянова Пелагея Петровна Бирюкова
женский, родилась 1882, Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
умерла Неизвестно
ОтецБирюков Петр АндреевичНеизвестно г.р.
МатьБирюкова Матрена СергеевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Ульянов Дмитрий Петрович1881 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Бирюков Петр Андреевич
Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
31.05.1900
Соловчиха, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно