Ульянова Пелагея Петровна Бирюкова 1882 — найти родственников по фамилии на Familio

Ульянова Пелагея Петровна Бирюкова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1882, Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

умерла Неизвестно

Отец
Бирюков Петр АндреевичНеизвестно г.р.
Мать
Бирюкова Матрена СергеевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Ульянов Дмитрий Петрович1881 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Бирюков Петр Андреевич

Мать: Бирюкова Матрена Сергеевна

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Бракосочетание
31.05.1900

Муж: Ульянов Дмитрий Петрович

Соловчиха, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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