Бирюкова Матрена Сергеевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно, Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Дети
(Бирюкова) Акилина Петровна29.05.1880 г.р.
Ульянова Пелагея Петровна Бирюкова1882 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1880
Дочь: (Бирюкова) Акилина Петровна
Отец ребёнка: Бирюков Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Ульянова Пелагея Петровна Бирюкова
Отец ребёнка: Бирюков Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Бирюков Петр Андреевич
Смерть
Неизвестно