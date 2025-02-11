Бирюкова Матрена Сергеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Бирюкова Матрена Сергеевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно, Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дети
(Бирюкова) Акилина Петровна29.05.1880 г.р.
Ульянова Пелагея Петровна Бирюкова1882 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1880

Дочь: (Бирюкова) Акилина Петровна

Отец ребёнка: Бирюков Петр Андреевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Ульянова Пелагея Петровна Бирюкова

Отец ребёнка: Бирюков Петр Андреевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
1885

Сын: Бирюков Михаил Петрович

Отец ребёнка: Бирюков Петр Андреевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Смерть
Неизвестно
Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

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