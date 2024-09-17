(Зуева) Елена Григорьевна
Место рождения
Дата рождения01.06.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1904
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1904 год | 30
Место жительства
Неизвестно
Крещение
02.06.1904
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1904 год | 30
Смерть
Неизвестно