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(Зуева) Елена Григорьевна

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

01.06.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1858 г.р.

Мать

Вычислено 1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1904

Отец: Зуев Григорий Александрович

Мать: Зуева (Смирнова?) Александра Федоровна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1904 год | 30
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
02.06.1904
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1904 год | 30
Смерть
Неизвестно

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