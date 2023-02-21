Ларюхина Феодосия Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евгений
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Ларюхин Даниил Федорович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Савинчева Мария Даниловна
Отец ребёнка: Ларюхин Даниил Федорович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Ларюхин Георгий Данилович
Отец ребёнка: Ларюхин Даниил Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Даниловна
Отец ребёнка: Ларюхин Даниил Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ларюхин Даниил Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ларюхин Даниил Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно