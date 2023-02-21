Ларюхина Феодосия Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларюхина Феодосия Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евгений

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Ларюхин Петр Данилович

Отец ребёнка: Ларюхин Даниил Федорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Савинчева Мария Даниловна

Отец ребёнка: Ларюхин Даниил Федорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1892

Сын: Ларюхин Георгий Данилович

Отец ребёнка: Ларюхин Даниил Федорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Даниловна

Отец ребёнка: Ларюхин Даниил Федорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларюхин Егор Данилович

Отец ребёнка: Ларюхин Даниил Федорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларюхин Иван Данилович

Отец ребёнка: Ларюхин Даниил Федорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларюхин Даниил Федорович

Смерть
Неизвестно
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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