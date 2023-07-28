Савинчева (Ларюхина) Мария Даниловна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
08.03.1908
Дочь: Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Савинчев Михаил Петрович
Рождение ребёнка
23.06.1909
Отец ребёнка: Савинчев Михаил Петрович
Рождение ребёнка
10.08.1910
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Савинчев Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Савинчев Михаил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно