Савинчева (Ларюхина) Мария Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинчева (Ларюхина) Мария Даниловна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Ларюхин Даниил Федорович

Мать: Ларюхина Феодосия Евгеньевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.03.1908

Дочь: Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Савинчев Михаил Петрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.06.1909

Сын: Савинчев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Савинчев Михаил Петрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.08.1910

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Савинчев Михаил Петрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1914

Сын: Савинчев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Савинчев Михаил Петрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савинчев Михаил Петрович

Смерть
Неизвестно
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)