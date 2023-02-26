Ксения (Анастасия) Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения (Анастасия) Фёдорова

Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1793 г.р.

Мать

Не указана

Муж

До 1812 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: Фёдор Павлов

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1831

Муж: Яков Петров

Рождение ребёнка
13.01.1834

Сын: Афанасий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Петров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.05.1839

Сын: Николай Яковлев

Отец ребёнка: Яков Петров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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