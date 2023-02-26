Ксения (Анастасия) Фёдорова
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: Фёдор Павлов
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1831
Муж: Яков Петров
Рождение ребёнка
13.01.1834
Сын: Афанасий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Петров
Рождение ребёнка
09.05.1839
Сын: Николай Яковлев
Отец ребёнка: Яков Петров
Смерть
Неизвестно