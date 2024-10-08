Орлова (Елизарова) Доминика Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Елизарова) Доминика Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1909 ст.

Муж: Орлов Федот Акимович

Рождение ребёнка
01.01.1911

Сын: Орлов Иоанн Федотович

Отец ребёнка: Орлов Федот Акимович

Рождение ребёнка
20.02.1912 ст.

Дочь: (Орлова) Евдокия Федотовна

Отец ребёнка: Орлов Федот Акимович

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.05.1915

Дочь: Орлова Елена Федотовна

Отец ребёнка: Орлов Федот Акимович

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