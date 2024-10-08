Орлова (Елизарова) Доминика Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1909 ст.
Муж: Орлов Федот Акимович
Рождение ребёнка
01.01.1911
Отец ребёнка: Орлов Федот Акимович
Рождение ребёнка
20.02.1912 ст.
Дочь: (Орлова) Евдокия Федотовна
Отец ребёнка: Орлов Федот Акимович
Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.05.1915
Дочь: Орлова Елена Федотовна
Отец ребёнка: Орлов Федот Акимович