Никонов Андрей Евсигиев
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.1908
Рождение ребёнка
08.11.1909
Мать ребёнка: Никонова (Смирнова) Павла Степанова
Рождение ребёнка
21.10.1911
Дочь: Никонова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Никонова (Смирнова) Павла Степанова
Смерть
Неизвестно