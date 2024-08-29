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Никонов Андрей Евсигиев

Место рождения

Милославль, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Милославль, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
15.02.1908

Жена: Никонова (Смирнова) Павла Степанова

Рождение ребёнка
08.11.1909

Сын: Никонов Василий Андреев

Мать ребёнка: Никонова (Смирнова) Павла Степанова

Милославль, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.10.1911

Дочь: Никонова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Никонова (Смирнова) Павла Степанова

Милославль, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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