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Клиндухов Роман Владимирович

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

03.03.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1965

Отец: Клиндухов Владимир Фёдорович

Мать: Клиндухова Нина Анатольевна

Томск, город Томск, Томская область
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