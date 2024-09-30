Суни Павел
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.06.1886
Рождение ребёнка
21.06.1886
Сын: Суни Петр Павлович
Мать ребёнка: Суни (Колли) Сарра Петровна
Рождение ребёнка
20.02.1890
Сын: Суни Степан Павлович
Мать ребёнка: Суни (Колли) Сарра Петровна
Рождение ребёнка
01.08.1894
Дочь: (Суни) Анна-Мария Павловна
Мать ребёнка: Суни (Колли) Сарра Петровна
Рождение ребёнка
12.11.1897
Сын: Суни Андрей Павлович
Мать ребёнка: Суни (Колли) Сарра Петровна
Рождение ребёнка
31.05.1900
Дочь: Раппу (Суни) Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Суни (Колли) Сарра Петровна
Смерть
Неизвестно