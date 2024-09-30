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Суни Павел

Место рождения

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
15.06.1886

Жена: Суни (Колли) Сарра Петровна

Рождение ребёнка
21.06.1886

Сын: Суни Петр Павлович

Мать ребёнка: Суни (Колли) Сарра Петровна

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.02.1890

Сын: Суни Степан Павлович

Мать ребёнка: Суни (Колли) Сарра Петровна

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.08.1894

Дочь: (Суни) Анна-Мария Павловна

Мать ребёнка: Суни (Колли) Сарра Петровна

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.11.1897

Сын: Суни Андрей Павлович

Мать ребёнка: Суни (Колли) Сарра Петровна

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
31.05.1900

Дочь: Раппу (Суни) Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Суни (Колли) Сарра Петровна

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

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