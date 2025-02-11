(Земцова) Евдокия Семёнова 27.07.1874 — найти родственников по фамилии на Familio

(Земцова) Евдокия Семёнова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 27.07.1874, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 05.10.1874, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Земцов Семён Ильин1834 г.р.
Мать
Земцова Мария АндрееваДо 1854 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1874

Отец: Земцов Семён Ильин

Мать: Земцова Мария Андреева

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
05.10.1874
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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