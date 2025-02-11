(Земцова) Евдокия Семёнова
женский, родилась 27.07.1874, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 05.10.1874, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЗемцов Семён Ильин1834 г.р.
МатьЗемцова Мария АндрееваДо 1854 г.р.
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Рождение
27.07.1874
Отец: Земцов Семён Ильин
Мать: Земцова Мария Андреева
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
05.10.1874
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область