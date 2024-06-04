Олимпиада Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олимпиада Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1786 г.р.

Дети

Около 1810 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данила Никифоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новая Ханинеевка, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Василий Тихонов

Отец ребёнка: Данила Никифоров

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1850
Новая Ханинеевка, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

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