Олимпиада Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данила Никифоров
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Василий Тихонов
Отец ребёнка: Данила Никифоров
Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1850