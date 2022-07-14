Настасья Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Алексеев

Рождение ребёнка
1855

Сын: Михаил Васильев

Отец ребёнка: Василий Алексеев

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Александра Васильева

Отец ребёнка: Василий Алексеев

Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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