Наталья Савинова
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Савин Тимофеев
Мать: Марфа Никитина
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Марфа Иларионова
Отец ребёнка: Иларион Григорьев
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Хазова Анисия Иларионовна
Отец ребёнка: Иларион Григорьев
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Иларион Григорьев
Смерть
Неизвестно