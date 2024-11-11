Наталья Савинова 1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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Наталья Савинова

Место рождения

Ершиха, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Савин Тимофеев

Мать: Марфа Никитина

Ершиха, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Марфа Иларионова

Отец ребёнка: Иларион Григорьев

Соловьево, Межевской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Хазова Анисия Иларионовна

Отец ребёнка: Иларион Григорьев

Соловьево, Межевской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Иларион Григорьев

Соловьево, Межевской муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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