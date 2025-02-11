Павел Абрамов 01.11.1876 — найти родственников по фамилии на Familio

Павел Абрамов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 01.11.1876, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Абрам Ильин1849 г.р.
Мать
Мария ТрофимоваДо 1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1876

Отец: Абрам Ильин

Мать: Мария Трофимова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Крещение
02.11.1876
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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