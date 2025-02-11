Павел Абрамов
мужской, родился 01.11.1876, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецАбрам Ильин1849 г.р.
МатьМария ТрофимоваДо 1853 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1876
Отец: Абрам Ильин
Мать: Мария Трофимова
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Крещение
02.11.1876
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно