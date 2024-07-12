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Опарина Дарья Ивановна

Место рождения

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

02.12.1909 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Опарин Фёдор Хрисанфович (I)

Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Опарина Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Опарин Фёдор Хрисанфович (I)

Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Агафонова (Опарина) Варвара Фёдоровна

Отец ребёнка: Опарин Фёдор Хрисанфович (I)

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.05.1883 ст.

Дочь: Опарина Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Опарин Фёдор Хрисанфович (I)

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
02.12.1909 ст.
Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: натурально
Похороны
05.12.1909 ст.
Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика

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