Опарина Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843
Дата смерти02.12.1909 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Опарина Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Опарин Фёдор Хрисанфович (I)
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Агафонова (Опарина) Варвара Фёдоровна
Отец ребёнка: Опарин Фёдор Хрисанфович (I)
Рождение ребёнка
17.05.1883 ст.
Дочь: Опарина Елена Фёдоровна
Отец ребёнка: Опарин Фёдор Хрисанфович (I)
Смерть
02.12.1909 ст.
Причина смерти: натурально
Похороны
05.12.1909 ст.